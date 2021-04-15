***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2021 11:24
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMİT NURİ YILDIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ekonomist YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALARKO HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
CEM AKAN GENEL MÜDÜR Ekonomist MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ ALARKO TOPLULUĞU BÜNYESİNDEKİ ÇEŞİTLİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928381
BIST
12:571.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,30
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:578,0380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0327
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0218
12:579,6363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0463
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:57451,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,15
|Açılış
|: 451,48
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:55
|QUAGR
|26,48
|26.137.243
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.191.554
|% 9,93
|
|TRGYO
|3,78
|199.447.727
|% 8,00
|
|EMKEL
|2,24
|2.864.389
|% 7,69
|
|EUKYO
|4,60
|1.697.381
|% 7,23
|
|TUREX
|17,38
|491.604.421
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.364.723
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|10.432.744
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.447.763
|% -9,94
|
|GARAN
|7,43
|2.971.303.616
|% 6,29
|
|SASA
|47,54
|815.229.174
|% 2,15
|
|EREGL
|18,17
|768.120.823
|% 3,71
|
|KRDMD
|7,67
|590.896.166
|% 3,65
|
|YKBNK
|2,22
|530.097.222
|% 3,26
|
|GARAN
|7,43
|2.971.303.616
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,22
|530.097.222
|% 3,26
|
|TSKB
|1,35
|120.971.254
|% 1,50
|
|ODAS
|3,68
|292.375.145
|% 0,82
|
|KRDMD
|7,67
|590.896.166
|% 3,65
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0188
|8,0262
|% -0,55
|
|Euro
|9,6327
|9,6391
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,0608
|11,1163
|% -0,15
|
|Frank
|8,6832
|8,7355
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1379
|2,1487
|% -0,29
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,56
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,61
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-3,00
|
|Tam
|2.977
|3.053
|-7,15
|
|Yarım
|1.439
|1.477
|-3,46
|
|Çeyrek
|722
|738
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-0,30
|