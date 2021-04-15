***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMİT NURİ YILDIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ekonomist YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALARKO HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRÜCEM AKAN GENEL MÜDÜR Ekonomist MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ ALARKO TOPLULUĞU BÜNYESİNDEKİ ÇEŞİTLİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928381BIST