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***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2021 11:24



***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMİT NURİ YILDIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ekonomist YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALARKO HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
CEM AKAN GENEL MÜDÜR Ekonomist MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ ALARKO TOPLULUĞU BÜNYESİNDEKİ ÇEŞİTLİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928381


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12:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 10,56  
Altın Gr. 452 452 1,61  
Cumhuriyet 2.994 3.039 -3,00  
Tam 2.977 3.053 -7,15  
Yarım 1.439 1.477 -3,46  
Çeyrek 722 738 -1,72  
Gümüş.Ons 25,57 25,61 0,17  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 0,03  
B. Petrol 66,28 66,28 -0,30  
Seans Raporu 12:55
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