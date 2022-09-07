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***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.09.2022 15:11
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÇAĞRI EFE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 06.09.2022 0262 648 61 20 cagri.efe@alarko-carrier.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI - SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 701579-207581




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060999


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BIST En Aktif Hisseler14:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 12,98 54.105.710 % 10,00  
BRKO 2,31 3.030.736 % 10,00  
DESA 23,14 19.843.881 % 9,98  
ROYAL 4,74 4.366.872 % 9,98  
DOGUB 10,05 14.003.365 % 9,96  
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14:54 Alış Satış %  
Dolar 18,2329 18,2400 % 0,03  
Euro 18,0258 18,0314 % -0,11  
Sterlin 20,7766 20,8808 % -0,75  
Frank 18,4274 18,5384 % -0,07  
Riyal 4,8383 4,8626 % 0,07  
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14:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.701 -1,04  
Altın Gr. 999 999 1,42  
Cumhuriyet 6.728 6.829 -13,00  
Tam 6.766 6.854 14,00  
Yarım 3.297 3.348 9,00  
Çeyrek 1.653 1.676 4,00  
Gümüş.Ons 18,09 18,12 0,09  
Gümüş Gr. 10,63 10,64 0,07  
B. Petrol 92,61 92,61 -0,22  
Seans Raporu 14:54
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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