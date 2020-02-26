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***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.02.2020 18:54
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***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2020
Karar Sayısı
765
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 26.02.2020
KARAR SAYISI: 765
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
1 - Ortaklığın, Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve 31.12.2019 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloları ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.
2 -  Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
3 - Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar Ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve Ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
İzzet Cemal KİŞMİR                   Bahar Özeray ÇOLAKEL           Cem AKAN
Denetimden Sorumlu              Denetimden Sorumlu                Genel Müdür
Komite Başkanı                           Komite Üyesi 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821839


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Altın Gr. 325 325 2,26  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 0,02  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 -0,00  
B. Petrol 53,27 53,27 -0,99  
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