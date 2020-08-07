***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
07.08.2020 18:23
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/08/2020
Karar Sayısı
775
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 07.08.2020 KARAR SAYISI: 775 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIMIZDIR 1 –Ortaklığın, Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve 30.06.2020 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait finansal tabloları ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir. 2 – Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. 3 – Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar Ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve Ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır. Saygılarımızla, İzzet Cemal KİŞMİR Bahar Özeray ÇOLAKEL Cem AKAN Denetimden Sorumlu Denetimden Sorumlu Genel Müdür Komite Başkanı Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866789
BIST
18:051.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 26,19
|Açılış
|: 1.030
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|Önceki Kapanış
|: 1.034
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1.062
En Düşük
985
18:057,2712
En Yüksek
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|: 0,59%
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|Açılış
|: 7,3450
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,1239
18:058,5731
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,4296
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|Açılış
|: 473,25
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|Önceki Kapanış
|: 479,43
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488,48
En Düşük
468,60
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4253
|9,4726
|% -0,45
|
|Frank
|7,8961
|7,9436
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9265
|1,9361
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.031
|-32,91
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-143,00
|
|Tam
|3.202
|3.415
|-45,80
|
|Yarım
|1.554
|1.671
|-6,40
|
|Çeyrek
|780
|835
|-8,30
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|-0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,25
|
|B. Petrol
|44,45
|44,45
|-0,64
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