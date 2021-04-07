***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 07.04.2021 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, - Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına Başkanlığına İzzet Cemal KİŞMİR'in ve üyeliğe Bahar ÖZERAY ÇOLAKEL'in seçilmesine, - Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına Başkanlığına İzzet Cemal KİŞMİR'in ve üyeliğe Bahar ÖZERAY ÇOLAKEL ile Bener DAĞLIER'in seçilmesine, TTK'nın 378 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, - Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına Başkanlığına Bahar ÖZERAY ÇOLAKEL'in, üyeliklere İzzet Cemal KİŞMİR ve Ümit Nuri YILDIZ'ın seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924577BIST