***ALCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.06.2021 09:15
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,15 TL Teorik Fiyat: 301,65 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942304
BIST
11:161.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.450
11:168,5441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0749
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5647
En Düşük
8,4510
11:1610,3827
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1154
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,3958
En Düşük
10,2523
11:16511,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,78
|Açılış
|: 511,98
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
514,09
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler11:16
|MRSHL
|277,20
|2.465.558
|% 10,00
|
|EMNIS
|23,64
|444.385
|% 9,95
|
|TUREX
|10,17
|50.059.421
|% 9,47
|
|HUBVC
|13,55
|10.520.089
|% 7,54
|
|EUKYO
|6,91
|2.659.244
|% 7,47
|
|TKURU
|127,80
|1.255.672
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|513.158
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|2.453.386
|% -9,82
|
|MZHLD
|43,50
|813.193
|% -5,43
|
|OYYAT
|23,52
|70.737.700
|% -5,08
|
|EKGYO
|2,26
|499.122.138
|% 3,67
|
|THYAO
|14,70
|283.921.820
|% 0,55
|
|KRDMD
|7,70
|192.553.933
|% 0,79
|
|KOZAL
|124,10
|186.694.169
|% 0,73
|
|GARAN
|8,34
|173.432.967
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,26
|499.122.138
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,25
|148.005.879
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,85
|164.714.277
|% -2,78
|
|IHLGM
|1,23
|42.595.784
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,70
|192.553.933
|% 0,79
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5427
|8,5441
|% 0,88
|
|Euro
|10,3737
|10,3827
|% 1,12
|
|Sterlin
|12,0145
|12,0747
|% 0,87
|
|Frank
|9,4799
|9,5370
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2696
|2,2810
|% 0,80
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,45
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,30
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,62
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,01
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|0,41
|