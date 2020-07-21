***ALCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.07.2020 16:55
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALCAR
22.07.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ALARKO CARRIER ALCAR 0,379 0,32215
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860806
BIST
17:48118.070
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -1.211,34
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
17:486,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:487,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8711
En Düşük
7,8233
17:48404,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,58
|Açılış
|: 404,31
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.602.984
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.275.493
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.099.497
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.422.125
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.029.614
|% -10,00
|
|FMIZP
|72,50
|121.277.165
|% -9,99
|
|KUTPO
|46,04
|129.937.567
|% -9,99
|
|RAYSG
|5,99
|8.695.608
|% -9,38
|
|IZMDC
|16,62
|8.110.659
|% -9,18
|
|GARAN
|7,95
|2.250.740.198
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,26
|1.131.437.928
|% -1,74
|
|AFYON
|4,65
|967.236.157
|% 7,64
|
|TCELL
|16,42
|854.384.004
|% 1,30
|
|GUSGR
|5,18
|790.265.344
|% -4,43
|
|EKGYO
|2,26
|1.131.437.928
|% -1,74
|
|ADESE
|2,43
|731.077.659
|% -3,19
|
|GARAN
|7,95
|2.250.740.198
|% 0,63
|
|GSDHO
|2,33
|654.778.342
|% 4,02
|
|TSKB
|1,27
|345.064.595
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6933
|8,7369
|% 0,44
|
|Frank
|7,2836
|7,3275
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8205
|1,8297
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|18,29
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,26
|
|Cumhuriyet
|2.630
|2.652
|28,60
|
|Tam
|2.709
|2.721
|29,40
|
|Yarım
|1.315
|1.331
|14,40
|
|Çeyrek
|660
|666
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
|
|B. Petrol
|44,69
|44,69
|1,41
|
Seans Raporu
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