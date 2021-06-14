***ALCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
14.06.2021 16:58
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALCAR
15.06.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ALARKO CARRIER ALCAR 1,15 0,9775
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942221
BIST
17:591.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,88
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
17:598,4030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
17:5910,1951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0319
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
17:59504,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,57
|Açılış
|: 504,19
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VAKKO
|13,75
|46.983.233
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,96
|376.280.810
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|55.903.308
|% 9,94
|
|KUTPO
|35,38
|187.008.589
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|652.314
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.449.122
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.342.485
|% -9,81
|
|YAYLA
|3,99
|8.784.823
|% -6,78
|
|DENGE
|4,23
|340.798
|% -6,00
|
|THYAO
|14,63
|1.605.309.482
|% 0,27
|
|GARAN
|8,39
|860.228.135
|% -0,83
|
|FENER
|38,16
|692.746.754
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,19
|526.248.069
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,25
|515.500.473
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,19
|526.248.069
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,25
|515.500.473
|% -0,88
|
|THYAO
|14,63
|1.605.309.482
|% 0,27
|
|GARAN
|8,39
|860.228.135
|% -0,83
|
|GSRAY
|3,96
|376.280.810
|% 10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4008
|8,4030
|% 0,10
|
|Euro
|10,1887
|10,1951
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,8280
|11,8874
|% 0,17
|
|Frank
|9,3079
|9,3639
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2337
|2,2449
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-13,04
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,01
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|0,68
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
-
17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem