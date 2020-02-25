***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2020 12:46
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821416
BIST
18:05114.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -424,68
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
18:056,1404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0267
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
18:056,6552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
18:05325,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,52
|Açılış
|: 325,65
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.467.296
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.392.379
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.795.462
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.187.706
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,35
|28.096.611
|% 14,56
|
|TURGG
|49,38
|5.170.137
|% -6,65
|
|JANTS
|60,55
|9.679.194
|% -6,56
|
|GYHOL
|24,10
|1.374.203
|% -6,23
|
|TKNSA
|7,32
|106.673.892
|% -5,91
|
|SNGYO
|1,28
|1.013.853
|% -4,48
|
|THYAO
|13,50
|3.359.480.263
|% -2,60
|
|ASELS
|29,08
|1.415.952.180
|% 1,61
|
|KARSN
|1,94
|724.966.585
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,82
|656.839.139
|% -0,35
|
|ODAS
|2,18
|456.453.125
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|724.966.585
|% 4,30
|
|THYAO
|13,50
|3.359.480.263
|% -2,60
|
|KRDMD
|2,82
|656.839.139
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,31
|269.904.098
|% 5,65
|
|ODAS
|2,18
|456.453.125
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9397
|7,9795
|% 0,76
|
|Frank
|6,2470
|6,2847
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6294
|1,6375
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,32
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,36
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,32
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KARSN
Yüzde 6.99 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 332, 864, 199 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 44 kaybederek (% -0.04 ) 108, 387
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EPLAS, BJKAS, YONGA, KRSAN
-
17:58
OYLUM, DOBUR, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
TURGG, YBTAS, ALGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında