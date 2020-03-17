***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:41
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829930
BIST
17:4586.916
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -972,80
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
17:456,4305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
17:457,0567
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -0,1362
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0440
17:45314,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,64
|Açılış
|: 314,13
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.373.889
|% 10,00
|
|ISYAT
|2,47
|58.559.539
|% 9,78
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|MTRYO
|4,47
|155.031
|% 6,43
|
|BAGFS
|10,51
|11.785.223
|% 6,38
|
|DOAS
|6,12
|5.134.992
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|19.795.269
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|6.790.594
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.639.639
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|95.002
|% -10,00
|
|ASELS
|21,96
|1.312.485.486
|% -4,19
|
|THYAO
|7,98
|1.027.571.819
|% -3,04
|
|GARAN
|8,32
|799.809.916
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,03
|362.031.953
|% 0,00
|
|NUGYO
|2,27
|360.000.000
|% -2,99
|
|YKBNK
|2,03
|362.031.953
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.027.571.819
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|99.904.943
|% -6,98
|
|ODAS
|1,17
|140.227.301
|% -6,40
|
|EKGYO
|1,11
|113.767.058
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7295
|7,7683
|% -1,79
|
|Frank
|6,6664
|6,7066
|% -1,46
|
|Riyal
|1,7093
|1,7178
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.534
|1.534
|19,30
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,89
|12,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|29,75
|29,75
|-0,30
|
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