***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 10:07
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842480
BIST
11:3599.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 339,53
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.083
11:357,0584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:357,6681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0186
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:35385,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.866.763
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.889.000
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,24
|292.402.502
|% -6,37
|
|GARAN
|8,27
|247.729.494
|% 1,22
|
|KRDMD
|2,27
|239.727.446
|% 5,09
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,40
|209.108.659
|% -3,78
|
|KRDMD
|2,27
|239.727.446
|% 5,09
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|GSRAY
|2,68
|198.593.744
|% -3,60
|
|DOHOL
|1,89
|102.841.736
|% 2,72
|
|GUSGR
|2,95
|117.812.428
|% 2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7577
|8,8016
|% 0,23
|
|Frank
|7,2699
|7,3137
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8726
|1,8820
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,08
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.528
|2,70
|
|Tam
|2.551
|2.590
|2,70
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,40
|
|Çeyrek
|621
|633
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,81
|14,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|28,78
|28,78
|1,58
|
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