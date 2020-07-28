***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 10:24
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862296
BIST
10:131.194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.194
10:136,8854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
10:138,0801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:13428,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 428,98
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|851,50
|16.913.450
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|6.967.206
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|7.295.333
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|5.912.855
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|19.588.228
|% 10,00
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|RODRG
|2,53
|29.601
|% -5,24
|
|CEOEM
|4,92
|3.152.002
|% -3,53
|
|EKGYO
|2,34
|96.676.832
|% 0,86
|
|DOCO
|417,20
|64.575.694
|% 7,75
|
|IHLGM
|1,83
|50.441.378
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,09
|37.503.228
|% 0,77
|
|HLGYO
|2,54
|25.129.758
|% 0,79
|
|EKGYO
|2,34
|96.676.832
|% 0,86
|
|IHLGM
|1,83
|50.441.378
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,54
|25.129.758
|% 0,79
|
|IHYAY
|1,49
|14.471.835
|% 7,97
|
|ADESE
|2,28
|15.276.012
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8351
|8,8794
|% 0,15
|
|Frank
|7,4503
|7,4952
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8310
|1,8402
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-3,51
|
|Altın Gr.
|429
|429
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.808
|2.836
|9,30
|
|Tam
|2.892
|2.917
|9,60
|
|Yarım
|1.404
|1.424
|4,70
|
|Çeyrek
|704
|713
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,07
|