ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|28,16
|39.822.994
|% 10,00
|KRGYO
|5,50
|18.987.973
|% 10,00
|KONYA
|500,60
|102.102.148
|% 10,00
|KENT
|2.675,50
|45.889.251
|% 10,00
|QNBFL
|148,50
|33.782.273
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,9796
|9,0247
|% 1,79
|Frank
|7,5568
|7,6023
|% 1,61
|Riyal
|1,8506
|1,8599
|% 1,34
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|7,76
|Altın Gr.
|437
|437
|8,27
|Cumhuriyet
|2.864
|2.901
|74,00
|Tam
|2.950
|2.983
|76,20
|Yarım
|1.432
|1.456
|37,20
|Çeyrek
|718
|729
|18,60
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,48
|-0,14
|Gümüş Gr.
|5,50
|5,51
|0,07
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|-0,29
Seans Raporu
- 17:59MSGYO Yüzde -6.86 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 448 adet işlem
- 17:58MRGYO Yüzde -7.80 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 992 adet işlem
- 17:57BTCIM Yüzde -7.73 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 097 adet işlem
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
- 17:56 Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS