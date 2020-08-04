***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 16:11
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864713
BIST
17:271.067
En Yüksek
|Değişim
|: -5,33%
|| -60,06
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.067
17:276,9699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:278,2220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0301
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:27444,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,52
|Açılış
|: 444,28
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
444,89
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|48.568.796
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|4.694.595
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KRGYO
|7,31
|80.067.533
|% 9,92
|
|KLNMA
|41,76
|53.067.614
|% -10,00
|
|KUTPO
|29,34
|30.271.117
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,16
|21.417.809
|% -10,00
|
|ALCAR
|81,45
|22.457.504
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.276.697
|% -10,00
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ASELS
|34,22
|1.243.011.823
|% -2,95
|
|THYAO
|10,62
|1.093.947.479
|% -0,65
|
|AKBNK
|5,00
|660.041.724
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,95
|462.880.788
|% -3,47
|
|TSKB
|1,11
|232.966.678
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,32
|527.233.442
|% -7,57
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0559
|9,1014
|% -0,04
|
|Frank
|7,5755
|7,6211
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|11,01
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,69
|
|Cumhuriyet
|2.912
|2.947
|-3,10
|
|Tam
|2.999
|3.033
|-3,10
|
|Yarım
|1.456
|1.478
|-1,50
|
|Çeyrek
|730
|741
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|5,52
|5,53
|0,09
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|-0,09
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