***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 10:07
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868527
BIST
11:061.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,98
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
11:067,3501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3501
En Düşük
7,2945
11:068,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0570
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,6991
En Düşük
8,6148
11:06456,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,16
|Açılış
|: 456,21
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler11:06
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|14.208.296
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|41.848.871
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|516.371
|% 9,93
|
|KENT
|2.080,00
|3.194.880
|% 9,90
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|37.177.645
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,30
|474.811.265
|% 1,99
|
|KRDMD
|2,91
|364.984.257
|% -3,64
|
|ASELS
|17,85
|266.065.808
|% 0,56
|
|THYAO
|11,27
|263.131.725
|% -1,31
|
|SISE
|6,18
|241.687.313
|% -0,80
|
|KRDMD
|2,91
|364.984.257
|% -3,64
|
|EKGYO
|2,03
|215.925.238
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,51
|89.524.494
|% 0,00
|
|KARSN
|3,14
|164.032.942
|% 2,61
|
|TSKB
|1,13
|57.631.712
|% 0,89
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3463
|7,3501
|% 0,22
|
|Euro
|8,6890
|8,6988
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,5851
|9,6331
|% 0,60
|
|Frank
|8,0399
|8,0883
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9527
|1,9625
|% 0,16
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|14,10
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,89
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|45,35
|45,35
|-0,08
|
Seans Raporu
11:06
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11:19SANEL
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