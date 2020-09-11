***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2020 10:04
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874567
BIST
12:501.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
12:507,4740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4740
En Düşük
7,4368
12:508,8735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0681
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
12:50467,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,30
|Açılış
|: 467,47
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,53
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler12:50
|DNISI
|6,82
|2.053.209
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|86.513.129
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|11.659.435
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|6.036.272
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.197.701
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.940.630
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|233.856
|% -9,66
|
|THYAO
|10,95
|542.065.367
|% 1,77
|
|PETKM
|4,22
|438.881.607
|% -0,94
|
|IHLGM
|1,54
|401.640.071
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,55
|381.530.656
|% 2,65
|
|RTALB
|59,25
|353.984.956
|% 3,86
|
|IHLGM
|1,54
|401.640.071
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,55
|381.530.656
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,07
|247.454.892
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,28
|245.828.562
|% 2,40
|
|PETKM
|4,22
|438.881.607
|% -0,94
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4713
|7,4740
|% 0,34
|
|Euro
|8,8685
|8,8735
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,5233
|9,5711
|% 0,12
|
|Frank
|8,1889
|8,2383
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9851
|1,9951
|% 0,27
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|0,60
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,85
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.082
|3.159
|-19,55
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,46
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|39,99
|39,99
|-0,07
|