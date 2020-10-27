***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2020 10:00
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884155
BIST
12:001.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:008,1643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0809
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1644
En Düşük
8,0708
12:009,6475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0953
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6475
En Düşük
9,5440
12:00498,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,12
|Açılış
|: 498,54
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,87
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:00
|GLRYH
|17,49
|21.241.980
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.617.935
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|438.380
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.362.653
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,02
|850.168.917
|% 5,21
|
|GARAN
|6,86
|443.699.916
|% 1,33
|
|SISE
|6,41
|439.508.685
|% 1,75
|
|ECILC
|7,40
|363.881.692
|% 0,27
|
|DEVA
|24,36
|293.834.665
|% -1,38
|
|TSKB
|2,02
|850.168.917
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,77
|280.280.069
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,68
|186.412.751
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|284.946.909
|% -1,50
|
|YKBNK
|2,14
|181.018.780
|% 2,39
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1608
|8,1643
|% 1,00
|
|Euro
|9,6429
|9,6475
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,5829
|10,6360
|% 0,82
|
|Frank
|8,9432
|8,9971
|% 0,84
|
|Riyal
|2,1679
|2,1788
|% 0,88
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-1,14
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,12
|41,12
|0,29
|
Seans Raporu
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