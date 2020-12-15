***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 13:14
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893193
BIST
16:021.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.397
En Düşük
1.385
16:027,8541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
16:029,5364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
16:02465,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,68
|Açılış
|: 465,43
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:00
|INTEM
|22,66
|2.626.566
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,40
|1.428.581
|% 9,95
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.504.971
|% -9,97
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|RTALB
|33,88
|122.413.314
|% -7,93
|
|SELGD
|4,58
|1.051.984
|% -7,66
|
|GARAN
|9,68
|1.604.081.233
|% 0,21
|
|ODAS
|4,07
|1.204.167.435
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,08
|1.168.402.007
|% 2,46
|
|PETKM
|4,92
|969.328.822
|% 1,44
|
|HALKB
|5,49
|930.184.769
|% 2,62
|
|EKGYO
|2,08
|1.168.402.007
|% 2,46
|
|ODAS
|4,07
|1.204.167.435
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,12
|746.743.590
|% 1,96
|
|ALBRK
|1,93
|403.363.920
|% 3,76
|
|PETKM
|4,92
|969.328.822
|% 1,44
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8446
|7,8507
|% 0,00
|
|Euro
|9,5236
|9,5369
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,4623
|10,5147
|% 0,27
|
|Frank
|8,8101
|8,8631
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0863
|2,0968
|% -0,03
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|16,72
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|13,00
|
|Tam
|3.071
|3.149
|14,27
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|6,91
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,45
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,11
|
|B. Petrol
|50,47
|50,47
|0,18
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Seans Raporu
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