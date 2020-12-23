***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2020 11:06
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894397
BIST
12:201.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,15
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
12:207,6491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
12:209,3380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0259
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
12:20459,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,81
|Açılış
|: 459,77
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler12:20
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.596.151
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|59.540.516
|% 9,98
|
|YESIL
|89,35
|14.607.097
|% 9,97
|
|GUBRF
|56,80
|20.670.542
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|229.194.099
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|TSKB
|1,88
|627.215.911
|% 1,62
|
|GARAN
|10,08
|586.863.164
|% 0,40
|
|SISE
|7,19
|419.519.951
|% 0,84
|
|OYAKC
|8,67
|414.564.661
|% 2,12
|
|THYAO
|12,49
|360.230.795
|% 0,56
|
|TSKB
|1,88
|627.215.911
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,46
|250.932.689
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,17
|346.718.025
|% 0,46
|
|ISGYO
|2,53
|323.063.085
|% 5,42
|
|YYAPI
|1,90
|134.978.546
|% 6,74
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6436
|7,6491
|% -0,13
|
|Euro
|9,3296
|9,3380
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,2308
|10,2821
|% 0,30
|
|Frank
|8,5639
|8,6155
|% -0,07
|
|Riyal
|2,0309
|2,0411
|% -0,19
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|9,06
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|0,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,61
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-8,04
|
|Çeyrek
|734
|751
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,62
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,10
|
|B. Petrol
|49,91
|49,91
|-0,17
|