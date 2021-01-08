***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2021 10:19
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898071
BIST
11:341.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
11:347,4147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0666
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
11:349,0709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0483
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0709
En Düşük
8,9671
11:34449,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,79
|Açılış
|: 449,01
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler11:32
|INVEO
|58,30
|47.999.040
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|40.765.962
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|CMENT
|47,60
|1.025.066
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|465,70
|208.761.913
|% -4,06
|
|EKGYO
|2,52
|1.095.496.488
|% -3,08
|
|SISE
|7,45
|830.440.420
|% 0,95
|
|THYAO
|12,90
|706.367.409
|% 1,74
|
|OTKAR
|421,80
|565.998.617
|% -2,11
|
|PETKM
|5,30
|506.552.383
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,52
|1.095.496.488
|% -3,08
|
|SISE
|7,45
|830.440.420
|% 0,95
|
|PETKM
|5,30
|506.552.383
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,57
|149.036.717
|% 1,29
|
|TSKB
|1,85
|171.720.255
|% -0,54
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3929
|7,4021
|% 0,73
|
|Euro
|9,0447
|9,0533
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,9798
|10,0298
|% 0,45
|
|Frank
|8,2784
|8,3283
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9599
|1,9698
|% 0,41
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-21,51
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|54,67
|54,67
|0,29
|