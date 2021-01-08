***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2021 10:36
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898081
BIST
11:521.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
11:527,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0503
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
11:529,0534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0308
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
11:52450,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,87
|Açılış
|: 450,16
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler11:52
|INVEO
|58,30
|49.642.225
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|90.432.462
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.137.131
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|465,10
|233.182.216
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,52
|1.139.371.548
|% -3,08
|
|SISE
|7,46
|866.475.988
|% 1,08
|
|THYAO
|12,91
|814.266.851
|% 1,81
|
|OTKAR
|420,80
|637.276.403
|% -2,34
|
|PETKM
|5,29
|509.732.537
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,52
|1.139.371.548
|% -3,08
|
|SISE
|7,46
|866.475.988
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,57
|154.169.223
|% 1,29
|
|PETKM
|5,29
|509.732.537
|% 0,76
|
|TSKB
|1,86
|174.361.334
|% 0,00
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3969
|7,3984
|% 0,68
|
|Euro
|9,0433
|9,0534
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0254
|10,0757
|% 0,91
|
|Frank
|8,3121
|8,3622
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9680
|1,9779
|% 0,82
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-22,15
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|-14,73
|
|Yarım
|1.433
|1.472
|-7,13
|
|Çeyrek
|719
|736
|-3,56
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,54
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,11
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|0,46
|
Seans Raporu
11:52
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