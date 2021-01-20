***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2021 11:39
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903434
BIST
16:001.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,98
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
16:007,4487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0160
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
16:009,0162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0412
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0098
16:00441,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 441,15
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler16:00
|GEREL
|7,81
|550.645.120
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|39.883.203
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.281.804
|% 9,99
|
|BAGFS
|28,42
|174.834.495
|% 9,98
|
|VERTU
|17,52
|85.874.054
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|20.056.503
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|14.442.388
|% -9,97
|
|TSKB
|2,00
|1.269.983.228
|% 6,38
|
|DOHOL
|3,98
|1.123.419.979
|% 3,65
|
|SISE
|7,91
|704.202.407
|% -0,38
|
|GARAN
|10,00
|700.450.172
|% -1,28
|
|KARSN
|4,20
|690.032.036
|% 1,94
|
|TSKB
|2,00
|1.269.983.228
|% 6,38
|
|DOHOL
|3,98
|1.123.419.979
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,46
|564.115.324
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,59
|289.286.272
|% 0,00
|
|YGYO
|2,16
|345.786.026
|% -0,46
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4438
|7,4487
|% -0,21
|
|Euro
|9,0110
|9,0162
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,1549
|10,2059
|% 0,08
|
|Frank
|8,3336
|8,3838
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9804
|1,9903
|% -0,19
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-5,13
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|7,00
|
|Tam
|2.914
|2.988
|3,53
|
|Yarım
|1.409
|1.445
|1,70
|
|Çeyrek
|706
|723
|0,85
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|56,20
|56,20
|0,30
|