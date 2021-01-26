***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 17:58
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904491
BIST
17:581.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,65
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
17:587,3545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0501
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3348
17:588,9510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0488
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
17:58439,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,80
|Açılış
|: 439,13
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,28
BIST En Aktif Hisseler17:56
|LIDFA
|3,85
|47.503.445
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|42.768.020
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|140.280.735
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.937.549
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|27.028.277
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.103.748
|% -9,99
|
|VERTU
|20,96
|243.239.883
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,54
|2.155.197.537
|% 2,83
|
|GARAN
|9,50
|1.849.837.912
|% -0,42
|
|KARSN
|5,10
|1.742.454.500
|% -1,92
|
|KOZAL
|120,60
|1.431.018.879
|% -0,66
|
|DOHOL
|4,03
|1.103.082.245
|% 5,50
|
|EKGYO
|2,54
|2.155.197.537
|% 2,83
|
|TSKB
|1,93
|675.657.230
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,51
|524.059.731
|% -2,58
|
|KARSN
|5,10
|1.742.454.500
|% -1,92
|
|IHLGM
|1,53
|435.333.394
|% -2,55
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3459
|7,3498
|% -0,74
|
|Euro
|8,9375
|8,9456
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,0631
|10,1135
|% -0,28
|
|Frank
|8,2530
|8,3027
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9550
|1,9648
|% -0,65
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,26
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,89
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,92
|55,92
|0,24
|