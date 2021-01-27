***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:16
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904884
BIST
16:401.486
En Yüksek
|Değişim
|: -3,29%
|| -50,52
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.485
16:407,4026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0587
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:408,9670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0287
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:40438,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,57
|Açılış
|: 438,19
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KONTR
|48,46
|214.529.792
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.714.702
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.868.026
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|59.573.719
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.816.666
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,95
|1.720.745.966
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|1.533.769.496
|% -4,33
|
|GARAN
|9,21
|1.377.633.219
|% -3,26
|
|KRDMD
|6,74
|1.109.277.157
|% -2,32
|
|KOZAL
|114,80
|987.151.699
|% -5,12
|
|EKGYO
|2,43
|1.533.769.496
|% -4,33
|
|ODAS
|3,95
|1.720.745.966
|% 0,00
|
|TSKB
|1,84
|698.322.820
|% -4,66
|
|SKBNK
|1,46
|438.175.819
|% -2,67
|
|IHLGM
|1,40
|347.967.461
|% -7,89
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3990
|7,4026
|% 0,80
|
|Euro
|8,9623
|8,9670
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,1146
|10,1654
|% 0,55
|
|Frank
|8,3029
|8,3529
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9698
|1,9797
|% 0,92
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-11,08
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.885
|2.958
|-13,15
|
|Yarım
|1.394
|1.431
|-6,36
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,18
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,66
|55,66
|0,02
|