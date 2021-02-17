***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2021 14:24
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910365
BIST
15:211.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:216,9934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:218,4394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0335
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:21403,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 403,47
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ATEKS
|59,95
|15.410.316
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.395.458
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.706.555
|% 9,99
|
|HATEK
|27,78
|11.262.116
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|NIBAS
|34,70
|61.226.967
|% -8,06
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,10
|121.352.861
|% -7,35
|
|VAKBN
|4,61
|2.088.025.706
|% 5,49
|
|SASA
|41,98
|1.512.175.860
|% 1,94
|
|HALKB
|5,77
|1.486.761.025
|% 9,90
|
|KOZAL
|144,40
|1.411.004.735
|% -0,28
|
|GARAN
|9,66
|1.197.207.746
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,52
|726.302.077
|% -0,65
|
|VAKBN
|4,61
|2.088.025.706
|% 5,49
|
|HALKB
|5,77
|1.486.761.025
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,48
|606.405.286
|% -0,80
|
|KARSN
|5,01
|776.668.380
|% 2,04
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0028
|7,0070
|% 0,20
|
|Euro
|8,4466
|8,4536
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,6874
|9,7360
|% -0,07
|
|Frank
|7,7951
|7,8420
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8637
|1,8731
|% 0,29
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,34
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.685
|2.725
|-6,00
|
|Tam
|2.673
|2.740
|-2,70
|
|Yarım
|1.292
|1.326
|-1,31
|
|Çeyrek
|648
|663
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,20
|64,20
|0,85
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:33OZKGY
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 717, 973 adet işlem
-
15:33OZKGY
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 717, 973 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 74 kaybederek (% -0.20 ) 1, 348
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMPOL, ARZUM, HATEK, YUNSA, UFUK, HALKB, SAYAS, IDGYO, VAKFN, KLMSN
-
15:31
SEKFK, BSOKE, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında