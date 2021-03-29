***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2021 16:01
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921475
BIST
16:081.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:088,1937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1134
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:089,6683
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1066
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:08454,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,25
|Açılış
|: 454,38
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:08
|TRILC
|50,40
|179.956.038
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.917.991
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.547.571
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.086.238
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|120,00
|65.687.366
|% -7,69
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,87
|1.391.156.332
|% 4,25
|
|GARAN
|6,90
|1.273.863.513
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,34
|847.985.441
|% 5,92
|
|EKGYO
|1,99
|773.826.935
|% 7,57
|
|PETKM
|5,65
|554.434.585
|% 3,86
|
|EKGYO
|1,99
|773.826.935
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,87
|1.391.156.332
|% 4,25
|
|GARAN
|6,90
|1.273.863.513
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,34
|847.985.441
|% 5,92
|
|DOHOL
|3,30
|352.252.755
|% 1,85
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1909
|8,1937
|% 1,40
|
|Euro
|9,6598
|9,6683
|% 1,11
|
|Sterlin
|11,2878
|11,3444
|% 1,60
|
|Frank
|8,6839
|8,7362
|% 1,34
|
|Riyal
|2,1780
|2,1889
|% 1,39
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-8,06
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,25
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|35,00
|
|Tam
|2.990
|3.066
|38,88
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|18,81
|
|Çeyrek
|725
|741
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|-0,12
|
Seans Raporu
16:08
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-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 3 artarak (% 0.53 ) 1, 201
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, RTALB, CMBTN, PRZMA, AKCNS, LUKSK, AYES, EUKYO, IZFAS, KRDMA
-
16:23
EPLAS, PRZMA, BLCYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:23
CRDFA, EMKEL, ISYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:23
Bu seansda işlem gören 218 hisse senedinden 123 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 81 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem