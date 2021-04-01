***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2021 10:00
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922517
BIST
11:381.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 22,30
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.399
11:388,1557
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0842
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:389,6064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0622
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:38450,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,77
|Açılış
|: 450,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ARZUM
|24,22
|47.297.524
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.533.232
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.850.233
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.833.799
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,10
|1.004.505
|% -7,44
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,87
|1.622.188.031
|% 2,69
|
|SASA
|46,82
|495.490.570
|% 3,77
|
|KOZAL
|120,40
|412.951.851
|% 1,18
|
|BJKAS
|8,97
|356.426.415
|% 7,68
|
|PETKM
|5,97
|313.754.302
|% 3,83
|
|GARAN
|6,87
|1.622.188.031
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,22
|133.239.678
|% 2,52
|
|TSKB
|1,38
|78.701.749
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,92
|103.398.328
|% 0,52
|
|PETKM
|5,97
|313.754.302
|% 3,83
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1520
|8,1557
|% -1,02
|
|Euro
|9,5866
|9,6064
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,2080
|11,2642
|% -1,02
|
|Frank
|8,5815
|8,6332
|% -1,29
|
|Riyal
|2,1666
|2,1775
|% -1,08
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|9,14
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-6,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-3,91
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-1,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,95
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,78
|63,78
|1,04
|