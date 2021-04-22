***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:00
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930347
BIST
11:471.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,74
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.337
En Düşük
1.309
11:478,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1165
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
11:479,9809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1143
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
11:47476,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,67
|Açılış
|: 476,55
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler11:47
|FORMT
|1,14
|3.145.297
|% 14,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,76
|3.268.654
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|GARFA
|10,89
|1.216.745
|% 9,89
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|759.115
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|47.642.592
|% -9,80
|
|GARAN
|7,02
|807.817.677
|% 0,86
|
|EREGL
|17,99
|346.948.358
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,40
|228.776.064
|% 2,19
|
|SISE
|7,15
|212.729.705
|% 0,28
|
|PETKM
|6,31
|195.155.607
|% -1,10
|
|GARAN
|7,02
|807.817.677
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,80
|159.647.366
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,08
|153.478.348
|% 0,48
|
|TSKB
|1,22
|65.936.387
|% 0,83
|
|AKBNK
|4,88
|190.624.754
|% 0,00
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2908
|8,2956
|% 1,42
|
|Euro
|9,9717
|9,9809
|% 1,16
|
|Sterlin
|11,4768
|11,5344
|% 1,01
|
|Frank
|9,0038
|9,0580
|% 1,31
|
|Riyal
|2,2005
|2,2116
|% 1,17
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,23
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,05
|
|B. Petrol
|64,77
|64,77
|-0,55
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, PETKM, KCHOL
-
11:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 64 artarak (% 0.40 ) 1, 161
-
11:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, ATLAS, MMCAS, UMPAS, GWIND
-
11:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GSRAY, ADESE, UFUK, NUGYO, SNPAM
-
11:56
OSMEN, TKNSA, MMCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında