***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2021 10:18
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933085
BIST
10:111.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,21
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.401
En Düşük
1.396
10:118,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0521
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:119,9934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0296
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:11470,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,97
|Açılış
|: 470,22
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,22
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:09
|TIRE
|6,18
|1.103.476
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,40
|31.923.396
|% 9,66
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|BASCM
|13,90
|159.572
|% 8,68
|
|IHGZT
|1,94
|443.901
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|KRTEK
|11,99
|12.625.477
|% -7,77
|
|FENER
|26,62
|16.470.979
|% -7,51
|
|FRIGO
|28,64
|5.549.087
|% -5,17
|
|KRDMD
|7,20
|74.598.986
|% 1,12
|
|EREGL
|19,19
|62.964.549
|% -0,36
|
|BIOEN
|17,50
|48.562.091
|% -1,02
|
|GARAN
|7,24
|45.479.802
|% 0,14
|
|PETKM
|6,73
|40.741.928
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,10
|32.839.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|19.917.587
|% 0,55
|
|KRDMD
|7,20
|74.598.986
|% 1,12
|
|ATLAS
|1,94
|11.136.760
|% 6,01
|
|GARAN
|7,24
|45.479.802
|% 0,14
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2456
|8,2551
|% 0,64
|
|Euro
|9,9865
|9,9934
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,4328
|11,4902
|% 0,30
|
|Frank
|9,0273
|9,0817
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1893
|2,2003
|% 0,43
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,89
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-0,27
|