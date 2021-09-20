***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 12:05
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964494
BIST
14:471.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -30,07
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.388
14:478,6732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0264
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
14:4710,1612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0210
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
14:47489,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,87
|Açılış
|: 489,90
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler14:47
|OYLUM
|8,15
|19.926.791
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|47.839.386
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.865.841
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|KTSKR
|58,45
|5.238.370
|% -9,94
|
|BRYAT
|379,00
|51.210.005
|% -7,49
|
|DGATE
|12,65
|6.058.692
|% -6,99
|
|DIRIT
|5,21
|238.709
|% -6,96
|
|ISBIR
|64,00
|1.826.879
|% -6,71
|
|TEZOL
|19,01
|1.150.054.117
|% 3,09
|
|THYAO
|12,65
|585.520.784
|% -0,55
|
|GARAN
|9,14
|556.174.181
|% -2,66
|
|EREGL
|16,54
|300.503.702
|% -2,93
|
|TUPRS
|107,00
|292.038.186
|% -1,56
|
|YKBNK
|2,38
|283.440.945
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,77
|182.324.726
|% -2,75
|
|GARAN
|9,14
|556.174.181
|% -2,66
|
|TEZOL
|19,01
|1.150.054.117
|% 3,09
|
|THYAO
|12,65
|585.520.784
|% -0,55
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6684
|8,6732
|% 0,31
|
|Euro
|10,1533
|10,1612
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,8158
|11,8751
|% -0,20
|
|Frank
|9,2840
|9,3399
|% 0,50
|
|Riyal
|2,3066
|2,3182
|% 0,33
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-0,44
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|11,00
|
|Tam
|3.230
|3.311
|18,69
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|9,04
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,52
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,29
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,01
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-1,34
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:03XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 12 altında . İşlem hacmi 6, 375.00 milyon TL de
-
15:03ESEN
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 31.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 208, 228 adet işlem
-
15:02NIBAS
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 10.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 607, 204 adet işlem
-
15:01ISKPL
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 543, 485 adet işlem
-
15:00OSMEN
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 26.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 372 adet işlem