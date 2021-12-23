***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:36
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985755
BIST
17:271.804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,30
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:2711,3145
En Yüksek
|Değişim
|: -7,18%
|| -0,8754
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:2712,9004
En Yüksek
|Değişim
|: -6,79%
|| -0,9397
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:27659,30
En Yüksek
|Değişim
|: -6,85%
|| -48,49
|Açılış
|: 659,30
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:25
|PENTA
|359,70
|32.251.526
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.773.636
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.176.718
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.413.920
|% 9,96
|
|HEDEF
|6,20
|125.934.137
|% 9,93
|
|EPLAS
|24,30
|16.494.374
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.466.978
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.885.839
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,81
|3.687.788.601
|% -0,59
|
|SISE
|12,86
|2.861.716.956
|% -3,16
|
|EREGL
|25,62
|2.265.656.645
|% 0,71
|
|KRDMD
|8,86
|1.784.062.630
|% -4,73
|
|THYAO
|19,03
|1.727.180.143
|% 0,79
|
|YKBNK
|3,56
|1.594.045.462
|% 2,30
|
|GARAN
|11,81
|3.687.788.601
|% -0,59
|
|SISE
|12,86
|2.861.716.956
|% -3,16
|
|KRDMD
|8,86
|1.784.062.630
|% -4,73
|
|DOHOL
|2,73
|537.089.000
|% -1,80
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3060
|11,3231
|% -7,11
|
|Euro
|12,7736
|12,8777
|% -6,95
|
|Sterlin
|15,1187
|15,1945
|% -6,98
|
|Frank
|12,2459
|12,3197
|% -7,36
|
|Riyal
|3,0056
|3,0206
|% -7,23
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,01
|
|Altın Gr.
|659
|659
|-48,48
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,27
|8,28
|-0,68
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,13
|