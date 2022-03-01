***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 13:17
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005713
BIST
15:131.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.952
15:1313,9212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0766
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
15:1315,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0318
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
15:13859,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 8,93
|Açılış
|: 859,78
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler15:13
|HUBVC
|9,13
|3.151.439
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KONKA
|10,08
|46.206.475
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,90
|421.916
|% 9,24
|
|EDATA
|23,96
|40.491.128
|% 8,42
|
|KARYE
|17,28
|58.157.849
|% -9,95
|
|KUYAS
|5,64
|10.753.722
|% -4,08
|
|YBTAS
|19.000,00
|116.500
|% -4,04
|
|AKFGY
|3,95
|35.503.551
|% -3,66
|
|SANFM
|27,84
|7.605.833
|% -3,20
|
|INVES
|24,76
|410.841.977
|% 3,17
|
|HUNER
|2,87
|408.341.272
|% 1,06
|
|PGSUS
|90,95
|218.051.205
|% -2,73
|
|ISDMR
|23,48
|143.506.737
|% 2,26
|
|AYDEM
|7,69
|107.329.881
|% -2,66
|
|HUNER
|2,87
|408.341.272
|% 1,06
|
|ODAS
|1,32
|85.047.415
|% 1,54
|
|MOBTL
|1,66
|34.164.105
|% 2,47
|
|INVES
|24,76
|410.841.977
|% 3,17
|
|TURSG
|4,49
|64.445.174
|% 3,22
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9100
|13,9212
|% 0,55
|
|Euro
|15,5668
|15,6036
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,6014
|18,6947
|% 0,37
|
|Frank
|15,1129
|15,2040
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6987
|3,7173
|% 0,44
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|12,25
|
|Altın Gr.
|860
|860
|9,38
|
|Cumhuriyet
|5.712
|5.798
|53,00
|
|Tam
|5.684
|5.828
|52,42
|
|Yarım
|2.747
|2.819
|25,36
|
|Çeyrek
|1.378
|1.410
|12,67
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,22
|
Seans Raporu
15:13
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