***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2022 16:37
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022707
BIST
17:542.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 32,90
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
17:5414,7093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0380
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7200
En Düşük
14,6564
17:5415,9852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0533
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
17:54919,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,72
|Açılış
|: 919,66
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler17:52
|IHAAS
|19,25
|12.716.064
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.418.595
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.364.618
|% 10,00
|
|BMSCH
|8,03
|62.168.997
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|107.411.245
|% 9,99
|
|HUNER
|3,20
|172.386.128
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|MEPET
|3,47
|7.402.441
|% -4,67
|
|BRYAT
|402,00
|97.085.695
|% -3,92
|
|ATLAS
|1,52
|4.356.158
|% -3,80
|
|THYAO
|40,18
|4.708.193.372
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.305.273.231
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,14
|2.894.938.068
|% 7,90
|
|ASELS
|28,48
|2.291.864.275
|% 2,23
|
|KRDMD
|16,28
|2.239.593.670
|% 0,49
|
|EKGYO
|3,14
|2.894.938.068
|% 7,90
|
|TSKB
|2,09
|721.024.189
|% 4,50
|
|VAKBN
|4,73
|1.533.039.378
|% 7,50
|
|ODAS
|2,52
|802.317.907
|% -3,45
|
|HALKB
|6,22
|1.662.400.388
|% 4,36
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7020
|14,7055
|% 0,23
|
|Euro
|15,9581
|15,9744
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,1049
|19,2007
|% -0,05
|
|Frank
|15,3861
|15,4788
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9073
|3,9269
|% 0,19
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-12,30
|
|Altın Gr.
|918
|919
|-4,77
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,24
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,39
|
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