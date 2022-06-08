***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 15:04
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035732
BIST
16:212.621
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -27,10
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:2117,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3486
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:2118,4266
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,4533
|Açılış
|: 18,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:211.023,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 25,86
|Açılış
|: 1.023,69
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:21
|EMKEL
|2,61
|26.476.913
|% 9,66
|
|ACSEL
|55,00
|18.396.566
|% 9,24
|
|ULUUN
|22,40
|421.699.072
|% 8,74
|
|MAGEN
|13,23
|84.127.661
|% 7,65
|
|TUKAS
|12,78
|217.951.324
|% 6,77
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,48
|87.978.481
|% -9,49
|
|TETMT
|240,30
|25.978.932
|% -8,60
|
|RYSAS
|8,34
|102.306.810
|% -8,05
|
|OYYAT
|78,50
|74.136.626
|% -7,65
|
|THYAO
|48,22
|5.210.102.200
|% -0,50
|
|SISE
|22,66
|3.182.510.425
|% -1,82
|
|SASA
|44,54
|2.151.841.759
|% 2,44
|
|KRDMD
|15,20
|1.825.195.280
|% 0,53
|
|SAHOL
|20,64
|1.707.699.508
|% -2,55
|
|SEGYO
|1,26
|377.572.918
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,81
|767.456.428
|% -1,06
|
|TSKB
|2,38
|544.041.812
|% -1,24
|
|DOHOL
|4,13
|847.674.537
|% -2,82
|
|YKBNK
|4,77
|800.993.145
|% -2,25
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0892
|17,1028
|% 2,08
|
|Euro
|18,3865
|18,4266
|% 2,52
|
|Sterlin
|21,4697
|21,5774
|% 2,10
|
|Frank
|17,5227
|17,6283
|% 2,14
|
|Riyal
|4,5632
|4,5861
|% 2,47
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|1,26
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|25,64
|
|Cumhuriyet
|6.835
|6.938
|186,00
|
|Tam
|6.798
|6.969
|184,72
|
|Yarım
|3.286
|3.371
|89,36
|
|Çeyrek
|1.648
|1.686
|44,68
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,20
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,08
|
Seans Raporu
16:21
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-
16:36XU100
Endeks 2, 621 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 39, 724.00 milyon TL de
-
16:36OZGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 545, 664 adet işlem
-
16:35RYGYO
Yüzde -9.49 oranında düşüşle 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 094, 774 adet işlem
-
16:34DERIM
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 5.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 964, 861 adet işlem
-
16:33MIPAZ
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 5.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 054 adet işlem