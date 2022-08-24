***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 17:15
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058149
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0604
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1700
En Düşük
18,0790
17:5918,1062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.020,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.020,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1458
|18,1700
|% 0,33
|
|Euro
|18,0867
|18,1062
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,3446
|21,4517
|% -0,10
|
|Frank
|18,7199
|18,8326
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8160
|4,8401
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|1,20
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,82
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.841
|6.905
|-11,00
|
|Yarım
|3.333
|3.376
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,54
|
Seans Raporu
17:59
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