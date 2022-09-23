***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 13:59
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064889
BIST
15:123.297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,80
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.284
15:1218,4203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1017
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4203
En Düşük
18,3035
15:1217,9926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0487
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:12975,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,08
|Açılış
|: 975,81
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ULKER
|21,78
|143.671.443
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|188.171.634
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.308.915
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|152.679.640
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|98.435.385
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.223.931
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|18.720.636
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|8.209.279
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|16.941.247
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.078.907
|% -9,91
|
|THYAO
|71,15
|3.701.986.057
|% -0,21
|
|SASA
|60,40
|2.036.821.765
|% 4,05
|
|SAHOL
|27,42
|1.465.475.388
|% 0,59
|
|VAKBN
|7,72
|1.287.172.992
|% -0,39
|
|SISE
|27,30
|1.208.924.440
|% -0,80
|
|EKGYO
|4,02
|1.172.442.485
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,48
|769.889.049
|% 5,66
|
|VAKBN
|7,72
|1.287.172.992
|% -0,39
|
|HALKB
|7,69
|1.058.051.633
|% -1,41
|
|DOHOL
|5,31
|672.754.884
|% 1,14
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3981
|18,4121
|% 0,51
|
|Euro
|17,9819
|17,9909
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,3117
|20,4135
|% -1,14
|
|Frank
|18,7050
|18,8177
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8798
|4,9043
|% 0,59
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-21,06
|
|Altın Gr.
|974
|975
|-9,29
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-18,00
|
|Tam
|6.631
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.231
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,14
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,27
|
|B. Petrol
|87,78
|87,78
|-2,68
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27METUR
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 408, 811 adet işlem
-
15:26METUR
Yüzde 5.51 oranında artışla 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 403, 813 adet işlem
-
15:25ULUSE
Yüzde 9.95 oranında artışla 143.60 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 729 adet işlem
-
15:24KIMMR
Yüzde 4.44 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 955, 732 adet işlem
-
15:23XU100
Endeks 3, 296 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 35, 509.00 milyon TL de