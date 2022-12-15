***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 15:32
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087515
BIST
15:485.069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,37
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
15:4818,6454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:4819,8131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0863
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:481.066,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -15,52
|Açılış
|: 1.066,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ULAS
|11,22
|5.153.904
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|35.623.218
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.598.802
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|477.582.258
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|265.228.149
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,18
|387.928.292
|% -9,78
|
|SILVR
|19,17
|204.910.971
|% -8,28
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|THYAO
|138,30
|5.625.526.443
|% 0,95
|
|ASELS
|56,80
|5.405.677.494
|% 0,71
|
|ENKAI
|25,30
|4.562.870.567
|% 8,58
|
|ISCTR
|11,84
|4.163.367.551
|% 6,00
|
|AKBNK
|17,97
|4.070.817.730
|% 3,93
|
|SKBNK
|2,82
|1.436.962.255
|% 3,68
|
|EKGYO
|7,77
|4.006.672.490
|% -2,26
|
|ISCTR
|11,84
|4.163.367.551
|% 6,00
|
|VAKBN
|10,89
|2.731.669.669
|% 2,64
|
|YKBNK
|11,61
|2.778.176.154
|% 4,41
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6415
|18,6454
|% 0,13
|
|Euro
|19,7986
|19,8131
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,9229
|23,0378
|% -0,66
|
|Frank
|20,0156
|20,1362
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,08
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-27,09
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,65
|
|Cumhuriyet
|7.160
|7.268
|-89,00
|
|Tam
|7.200
|7.248
|-80,00
|
|Yarım
|3.487
|3.544
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,92
|-0,40
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|-0,02
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:03HALKB
Yüzde 5.09 oranında artışla 12.38 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 864, 626 adet işlem
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16:02ISCTR
Yüzde 6.36 oranında artışla 11.88 lira fiyatla işlem gören hissede 355, 831, 667 adet işlem
-
16:00ATEKS
Yüzde 8.70 oranında artışla 110.00 lira fiyatla işlem gören hissede 284, 649 adet işlem
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 0.75 ) 5, 476
-
15:59XU100
Endeks 5, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 85, 836.00 milyon TL de