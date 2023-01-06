***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:01
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094661
BIST
10:365.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -28,16
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
5.048
10:3618,7995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0353
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:3619,7809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0165
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:361.110,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.110,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:34
|BFREN
|6.226,70
|103.610.834
|% 8,22
|
|EGGUB
|101,10
|25.455.615
|% 6,76
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|VERUS
|115,40
|9.535.283
|% 4,91
|
|OYAYO
|11,99
|449.773
|% 4,17
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.385.884
|% -9,98
|
|TERA
|21,10
|48.166.961
|% -9,52
|
|MARTI
|4,96
|36.949.531
|% -9,49
|
|EYGYO
|18,67
|105.855.605
|% -9,46
|
|THYAO
|135,60
|1.850.786.479
|% 0,30
|
|EREGL
|39,88
|1.422.329.854
|% -0,50
|
|ASELS
|58,80
|1.045.206.889
|% -0,17
|
|ENKAI
|31,10
|800.566.548
|% 0,19
|
|EKGYO
|8,69
|761.676.258
|% 2,48
|
|EKGYO
|8,69
|761.676.258
|% 2,48
|
|YKBNK
|10,45
|439.421.175
|% -0,29
|
|KRDMD
|18,12
|656.199.805
|% 0,67
|
|EREGL
|39,88
|1.422.329.854
|% -0,50
|
|SKBNK
|2,73
|88.173.833
|% 0,00
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7805
|18,7879
|% 0,13
|
|Euro
|19,7668
|19,7824
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,2719
|22,3836
|% -0,07
|
|Frank
|19,9463
|20,0664
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9806
|5,0056
|% 0,07
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|4,56
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|3,16
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.534
|7.602
|14,00
|
|Yarım
|3.648
|3.716
|7,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.858
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,11
|0,08
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|0,25
|