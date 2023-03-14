***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2023 11:50
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124368
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
19,0060
En Düşük
18,9369
17:5920,3585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,4013
En Düşük
20,2652
17:591.163,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,08
|Açılış
|: 1.163,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.156,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.531.845
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|15.915.388
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|51.652.967
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.266
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.794
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.749.759.039
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.725.805.477
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.800.863
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.891.892.114
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.784.734
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.725.805.477
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.784.734
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.152.511
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|361.925.415
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9708
|18,9774
|% 0,06
|
|Euro
|20,3580
|20,3629
|% 0,03
|
|Sterlin
|23,0113
|23,1267
|% -0,10
|
|Frank
|20,6517
|20,7761
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0373
|5,0626
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,43
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.164
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.863
|7.925
|-33,00
|
|Yarım
|3.841
|3.878
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.939
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,33
|13,34
|0,04
|
|B. Petrol
|80,07
|80,07
|-0,70
|