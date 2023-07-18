***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2023 10:14
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172887
BIST
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10:406.588
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -12,01
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.577
En Yüksek
6.662
10:4026,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,5778
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,9451
En Düşük
26,2687
10:4030,2943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,7073
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
30,3739
En Düşük
29,5027
10:401.693,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 38,51
|Açılış
|: 1.693,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.700,31
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler10:38
|RYSAS
|27,94
|30.099.380
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|323.147.705
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|28.886.384
|% 10,00
|
|OTKAR
|290,70
|374.949.978
|% 9,99
|
|FORTE
|88,15
|27.255.892
|% 9,98
|
|AYCES
|198,00
|15.288.897
|% -8,33
|
|AVGYO
|7,97
|6.031.496
|% -7,65
|
|GRNYO
|9,43
|12.731.097
|% -6,36
|
|PRZMA
|24,78
|6.089.170
|% -6,21
|
|BAYRK
|8,04
|16.719.869
|% -5,41
|
|ASELS
|74,70
|2.231.888.834
|% 0,95
|
|THYAO
|218,00
|2.167.476.029
|% -0,37
|
|GESAN
|81,10
|1.046.320.540
|% 5,05
|
|SISE
|51,25
|1.028.621.143
|% -0,77
|
|EKGYO
|8,35
|990.005.026
|% 1,21
|
|EKGYO
|8,35
|990.005.026
|% 1,21
|
|ZOREN
|3,67
|175.901.824
|% 0,27
|
|YKBNK
|13,88
|595.225.606
|% 0,43
|
|KLGYO
|3,27
|139.053.926
|% 3,81
|
|ISCTR
|14,67
|477.136.991
|% 0,89
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8862
|26,9008
|% 2,15
|
|Euro
|30,2638
|30,2958
|% 2,40
|
|Sterlin
|35,1165
|35,2926
|% 2,33
|
|Frank
|31,2404
|31,4286
|% 2,48
|
|Riyal
|7,1418
|7,1777
|% 2,04
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|6,82
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.696
|41,27
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.875
|11.156
|205,00
|
|Yarım
|5.438
|5.604
|103,00
|
|Çeyrek
|2.727
|2.802
|52,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,90
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,54
|21,57
|0,53
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|-0,26
|