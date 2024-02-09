***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2024 10:11
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248445
BIST
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11:268.970
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 20,44
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.016
11:2630,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0943
|Açılış
|: 30,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6857
En Düşük
30,5224
11:2633,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0593
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1206
En Düşük
32,9675
11:262.004,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,05
|Açılış
|: 2.004,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.007,63
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler11:24
|SAMAT
|54,45
|90.250.587
|% 10,00
|
|KLNMA
|38,52
|4.542.009
|% 9,99
|
|ARZUM
|47,20
|111.644.489
|% 9,97
|
|BNTAS
|12,40
|119.596.526
|% 9,73
|
|BRMEN
|4,60
|454.264
|% 9,52
|
|MARKA
|80,05
|2.811.516
|% -9,96
|
|YAYLA
|11,24
|1.708.930
|% -9,94
|
|AVHOL
|56,15
|133.169.008
|% -9,94
|
|SNPAM
|98,15
|1.419.838
|% -6,79
|
|KRGYO
|29,84
|111.672.767
|% -6,28
|
|GUBRF
|166,10
|3.352.350.827
|% 5,13
|
|THYAO
|287,00
|2.683.421.759
|% 0,09
|
|EREGL
|46,40
|2.614.923.349
|% 2,02
|
|KOZAL
|22,36
|2.080.812.358
|% 5,37
|
|EKGYO
|10,58
|1.502.181.112
|% 2,52
|
|EKGYO
|10,58
|1.502.181.112
|% 2,52
|
|QUAGR
|4,36
|541.188.453
|% 4,81
|
|KOZAL
|22,36
|2.080.812.358
|% 5,37
|
|TSPOR
|1,72
|128.486.688
|% 1,18
|
|PETKM
|23,82
|1.393.527.632
|% 0,51
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6778
|30,6835
|% 0,30
|
|Euro
|33,1010
|33,1103
|% 0,18
|
|Sterlin
|38,6255
|38,8192
|% 0,37
|
|Frank
|34,9358
|35,1463
|% 0,20
|
|Riyal
|8,1572
|8,1981
|% 0,25
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,67
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|887,27
|889,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,16
|884,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,69
|81,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,05
|2.032,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:24
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11:38ARZUM
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