***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 10:52
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264832
BIST
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11:079.047
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -95,76
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.040
En Yüksek
9.259
11:0732,4358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0374
|Açılış
|: 32,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:0735,0478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0108
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:072.356,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 29,00
|Açılış
|: 2.356,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:06
|IZINV
|59,55
|39.287.370
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|52.129.309
|% 9,93
|
|MTRYO
|9,53
|4.949.710
|% 9,92
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|EUKYO
|28,10
|1.980.207
|% 8,66
|
|VRGYO
|40,56
|52.255.652
|% -9,99
|
|BOBET
|32,50
|107.023.625
|% -9,92
|
|FLAP
|9,50
|20.066.282
|% -9,87
|
|KRONT
|19,21
|5.722.240
|% -9,81
|
|MTRKS
|55,70
|31.374.203
|% -9,65
|
|THYAO
|296,75
|4.263.280.055
|% -0,34
|
|ISCTR
|11,42
|2.291.984.375
|% 2,87
|
|EKGYO
|9,21
|1.604.430.321
|% -7,62
|
|TUPRS
|175,90
|1.405.283.687
|% -0,62
|
|KCHOL
|201,40
|1.278.141.196
|% 1,10
|
|ISCTR
|11,42
|2.291.984.375
|% 2,87
|
|EKGYO
|9,21
|1.604.430.321
|% -7,62
|
|ZOREN
|5,64
|538.991.379
|% -5,21
|
|YKBNK
|28,08
|1.230.416.723
|% 2,71
|
|PETKM
|19,35
|633.963.868
|% -2,42
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4325
|32,4416
|% 0,13
|
|Euro
|35,0190
|35,0425
|% 0,02
|
|Sterlin
|41,1027
|41,3087
|% -0,88
|
|Frank
|36,1504
|36,3317
|% -0,74
|
|Riyal
|8,6892
|8,7328
|% -0,72
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|913,59
|918,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,54
|1.030,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,25
|87,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.258,97
|2.259,35
|% 0,66
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