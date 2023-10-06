***ALCAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.10.2023 09:21
***ALCAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALCAR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alarko Enerji A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200600
BIST
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12:238.480
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,16
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:2327,6271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0745
|Açılış
|: 27,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:2329,1556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0279
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:231.617,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.617,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:23
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.501.802
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ALCAR
|1.157,00
|39.670.440
|% -5,58
|
|BJKAS
|46,12
|54.890.517
|% -5,10
|
|EKGYO
|8,64
|3.516.778.649
|% 5,11
|
|PETKM
|23,98
|3.402.189.252
|% 2,04
|
|THYAO
|240,00
|2.788.326.361
|% -0,62
|
|EREGL
|44,64
|2.338.120.190
|% 0,86
|
|YKBNK
|19,10
|1.976.320.366
|% 0,53
|
|EKGYO
|8,64
|3.516.778.649
|% 5,11
|
|ZOREN
|7,07
|1.230.763.980
|% 1,29
|
|SKBNK
|7,13
|1.017.804.455
|% 2,30
|
|PETKM
|23,98
|3.402.189.252
|% 2,04
|
|IHLAS
|1,35
|174.150.370
|% 3,85
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6216
|27,6271
|% 0,27
|
|Euro
|29,1491
|29,1556
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,6152
|33,7838
|% 0,37
|
|Frank
|30,1381
|30,3196
|% 0,21
|
|Riyal
|7,3433
|7,3801
|% 0,27
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,56
|
|Cumhuriyet
|11.132
|11.300
|11,00
|
|Tam
|10.882
|10.984
|-23,00
|
|Yarım
|5.458
|5.509
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.754
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,63
|18,66
|0,07
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,07
|
Seans Raporu
12:23
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12:30XU100
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12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 43 kaybederek (% -0.03 ) 7, 396
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