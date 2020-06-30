***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin tadili edilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvurumuz İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 50035491-431.02 sayılı yazısı ile ekte yer alan şekliyle onaylanmıştır.SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadil tasarısı Genel Kurul'umuzun onayına sunulacaktır.Bilgilerinize sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853532BIST