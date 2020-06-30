***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.06.2020 17:51
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin tadili edilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvurumuz İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 50035491-431.02 sayılı yazısı ile ekte yer alan şekliyle onaylanmıştır.
SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadil tasarısı Genel Kurul'umuzun onayına sunulacaktır.
Bilgilerinize sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853532
BIST
17:40116.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 948,82
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:406,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:407,6983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0092
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:40391,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,19
|Açılış
|: 391,91
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,99
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|36,30
|4.743.527
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.092.362
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.400.353
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.915.270
|% 9,98
|
|AKGUV
|3,20
|42.467.773
|% 9,97
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,90
|674.331.481
|% -9,09
|
|ULAS
|5,94
|10.459.640
|% -7,48
|
|GLBMD
|4,47
|19.515.387
|% -7,26
|
|SEKFK
|4,75
|35.383.101
|% -6,13
|
|KRDMD
|3,27
|2.593.170.635
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,02
|2.131.365.833
|% 5,21
|
|GARAN
|8,50
|1.216.678.355
|% -0,35
|
|THYAO
|12,52
|854.083.524
|% 0,48
|
|KARSN
|2,94
|806.601.039
|% 3,52
|
|EKGYO
|2,02
|2.131.365.833
|% 5,21
|
|KRDMD
|3,27
|2.593.170.635
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,67
|629.761.514
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,44
|424.672.319
|% 2,86
|
|KARSN
|2,94
|806.601.039
|% 3,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4314
|8,4737
|% 0,30
|
|Frank
|7,1913
|7,2346
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|4,83
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.549
|-2,10
|
|Tam
|2.604
|2.615
|-2,20
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|-1,10
|
|Çeyrek
|633
|640
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,03
|
|B. Petrol
|41,24
|41,24
|-0,63
|
Seans Raporu
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