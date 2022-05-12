***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.05.2022 15:59
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul +90 505 191 03 16 216 420 75 43
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MERT AYDIN Finans Müdürü 01.09.2020 +90 505 191 03 16 mert.aydin@nokia.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanligi 910164
MERT AYDIN Kurumsal Yönetim Komite - Üyesi 01.09.2020 +90 505 191 03 16 mert.aydin@nokia.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanligi 910164
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029793
BIST
15:572.380
En Yüksek
|Değişim
|: -3,01%
|| -73,88
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
15:5715,4011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0992
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
15:5716,1193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0147
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
15:57913,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,06
|Açılış
|: 913,69
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler15:55
|IHAAS
|23,98
|5.929.712
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.862.261
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.052.372
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.255.974
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|788.589
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.372.572
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.189.927
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,28
|3.639.724.554
|% -2,18
|
|SISE
|19,43
|2.761.818.535
|% -2,66
|
|KRDMD
|15,69
|2.044.315.027
|% -5,88
|
|SAHOL
|19,06
|1.738.715.162
|% -5,46
|
|ASELS
|22,70
|1.543.396.710
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,66
|824.250.188
|% -3,27
|
|YKBNK
|4,56
|1.036.901.592
|% -2,98
|
|DOHOL
|3,60
|606.839.846
|% -1,37
|
|SISE
|19,43
|2.761.818.535
|% -2,66
|
|KRDMD
|15,69
|2.044.315.027
|% -5,88
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3951
|15,3985
|% 0,63
|
|Euro
|16,0817
|16,1169
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,7756
|18,8698
|% 0,47
|
|Frank
|15,3940
|15,4867
|% 0,39
|
|Riyal
|4,0907
|4,1112
|% 0,57
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-8,65
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.129
|6.222
|-41,00
|
|Tam
|6.093
|6.250
|-41,87
|
|Yarım
|2.945
|3.023
|-20,26
|
|Çeyrek
|1.477
|1.512
|-10,13
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,05
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,83
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
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16:10LINK
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 31.68 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 521 adet işlem
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16:08AYEN
Yüzde -7.58 oranında düşüşle 14.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 912, 041 adet işlem
-
16:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 69 kaybederek (% -3.17 ) 2, 649
-
16:07XU100
Endeks 2, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 04 altında . İşlem hacmi 31, 121.00 milyon TL de
-
16:07IPEKE
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 20.24 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 824, 469 adet işlem