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***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.05.2022 15:59
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul +90 505 191 03 16 216 420 75 43

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MERT AYDIN Finans Müdürü 01.09.2020 +90 505 191 03 16 mert.aydin@nokia.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanligi 910164
MERT AYDIN Kurumsal Yönetim Komite - Üyesi 01.09.2020 +90 505 191 03 16 mert.aydin@nokia.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanligi 910164




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029793


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 23,98 5.929.712 % 10,00  
GLBMD 7,15 18.862.261 % 10,00  
UZERB 39,44 1.126.624 % 9,98  
IMASM 29,16 9.052.372 % 9,95  
MNDRS 3,22 20.255.974 % 9,90  
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15:55 Alış Satış %  
Dolar 15,3951 15,3985 % 0,63  
Euro 16,0817 16,1169 % -0,11  
Sterlin 18,7756 18,8698 % 0,47  
Frank 15,3940 15,4867 % 0,39  
Riyal 4,0907 4,1112 % 0,57  
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15:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.844 -8,65  
Altın Gr. 914 914 2,11  
Cumhuriyet 6.129 6.222 -41,00  
Tam 6.093 6.250 -41,87  
Yarım 2.945 3.023 -20,26  
Çeyrek 1.477 1.512 -10,13  
Gümüş.Ons 21,02 21,05 -0,54  
Gümüş Gr. 10,39 10,41 -0,22  
B. Petrol 106 106 -1,83  
Seans Raporu 15:55
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