***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan görüşme sonucunda oybirliği ile1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesindeDenetimden Sorumlu Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi (i) Sn. Agah Uğur ve bağımsız yönetim kurulu üyesi (ii) Sn. Değerhan Usluel'in seçilmelerine,Riskin Erken Saptanması Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi (i) Sn. Değerhan Usluel ve Yönetim kurulu üyemiz (ii) Sn. Abdullah Cumhur Menteş'in seçilmelerine,Kurumsal Yönetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyeleri (i) Sn. . Agah Uğur, (ii) Sn. Değerhan, yönetim kurulu üyelerimizden (iii) Deniz Unat ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticis (iv) Sn. Mert Aydın'ın seçilmelerine,2. Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine,Oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864280BIST