***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.07.2020 16:44
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan görüşme sonucunda oybirliği ile
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
Denetimden Sorumlu Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi (i) Sn. Agah Uğur ve bağımsız yönetim kurulu üyesi (ii) Sn. Değerhan Usluel'in seçilmelerine,
Riskin Erken Saptanması Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi (i) Sn. Değerhan Usluel ve Yönetim kurulu üyemiz (ii) Sn. Abdullah Cumhur Menteş'in seçilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyeleri (i) Sn. . Agah Uğur, (ii) Sn. Değerhan, yönetim kurulu üyelerimizden (iii) Deniz Unat ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticis (iv) Sn. Mert Aydın'ın seçilmelerine,
2. Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864280
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|5.363.552
|% -10,00
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|KENT
|2.167,20
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|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
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|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
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|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
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|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
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|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
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|EKGYO
|2,24
|505.033.166
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|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% -1,32
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|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
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|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
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|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|9,0721
|9,1176
|% 0,26
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|Frank
|7,6197
|7,6656
|% -0,02
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|Riyal
|1,8558
|1,8651
|% -0,03
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-13,84
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|Altın Gr.
|439
|440
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.947
|7,90
|
|Tam
|2.979
|3.033
|3,70
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|Yarım
|1.446
|1.478
|4,00
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|Çeyrek
|725
|741
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,85
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|Gümüş Gr.
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|5,29
|-0,17
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