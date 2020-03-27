ALCTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|TIRE
|5,20
|16.111.830
|% 9,94
|SAMAT
|1,34
|2.177.377
|% 9,84
|EKIZ
|1,24
|13.465
|% 9,73
|EMNIS
|2,18
|14.933
|% 9,55
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8621
|7,9015
|% 1,03
|Frank
|6,6777
|6,7179
|% 0,97
|Riyal
|1,7153
|1,7239
|% 1,02
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.619
|1.621
|-9,68
|Altın Gr.
|336
|337
|1,41
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,45
|0,06
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|B. Petrol
|25,91
|25,91
|-0,43
Seans Raporu
- 12:56XU100 Endeks seansı %-1, 87 değişimle 89819 puandan
- 12:55XU100 Endeks seansı %-1, 89 değişimle 89795 puandan
- 12:54XU100 Endeks seansı %-1, 95 değişimle 89745 puandan
- 12:53XU100 Endeks seansı %-1, 9 değişimle 89792 puandan
- 12:52XU100 Endeks seansı %-1, 82 değişimle 89858 puandan