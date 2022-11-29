***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Raporlara ilişkin hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine bildirim ekinde sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082981BIST