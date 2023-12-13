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***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

13.12.2023 18:31
***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/12/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
AlfaSolar Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji ve Yazılım Şirketlerine Yatırım Yapmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
19.800.000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13.12.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
19.800.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
19.800.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.493
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0.86
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkisi olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yeni şirket kuruluşudur.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değeri üzerinden
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni şirket kuruluşudur.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   Şirketimizin bugün tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
  Şirketimiz tarafından  ''AlfaSolar Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi'' unvanlı bir anonim  şirket kurulmasına,   AlfaSolar Teknoloji Yatırımları  Anonim Şirketi'nin 19.800.000 Türk Lirası olması planlanan kuruluş  sermayesinin 19.800.000 Türk Lirası tutarının tamamının Şirketimiz  tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmesine bu tutarın  1/4'ünün tescilden önce ödenmesine ve kalanının 24 ay içinde ödenmesine ve  bu kapsamda Şirketimizin AlfaSolar Teknoloji Yatırımları Anonim  Şirketi'nin %100 oranında (tek) pay sahibi olmasına, karar  verilmiştir. 
13.12.2023 tarihi itibariyle AlfaSolar Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi'nin tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Kamuya saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225613


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