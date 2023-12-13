***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/12/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAlfaSolar Teknoloji Yatırımları Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTeknoloji ve Yazılım Şirketlerine Yatırım YapmakEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi19.800.000Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih13.12.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı19.800.000Beher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar19.800.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0.493İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0.86Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkisi olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni şirket kuruluşudur.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal Değeri üzerindenDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni şirket kuruluşudur.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin bugün tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimiz tarafından ''AlfaSolar Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi'' unvanlı bir anonim şirket kurulmasına, AlfaSolar Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi'nin 19.800.000 Türk Lirası olması planlanan kuruluş sermayesinin 19.800.000 Türk Lirası tutarının tamamının Şirketimiz tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmesine bu tutarın 1/4'ünün tescilden önce ödenmesine ve kalanının 24 ay içinde ödenmesine ve bu kapsamda Şirketimizin AlfaSolar Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi'nin %100 oranında (tek) pay sahibi olmasına, karar verilmiştir.13.12.2023 tarihi itibariyle AlfaSolar Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi'nin tescil işlemleri tamamlanmıştır.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225613BIST