***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023 – 31.03.2023 dönemine ilişkin olarak hazırlanan özet bilgilerini ve geleceğe yönelik plan ve beklentilerini içeren yatırımcı sunumu açıklama ekinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.İlgili sunuma şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.alfasolarenerji.com adresinden de ulaşılabilir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150523BIST